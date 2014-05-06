欧洲金融：欧盟金融交易税的开征时间不会早于2016年--外交人士

“参与国家的情况差别太大，我们第一步只能对股票和一些衍生品交易实施有限的课税，”朔伊布勒周一在交易税会议前表示。

此项税收可能对这11个国家的每笔股票、债券和衍生品交易进行少量征税。

德国和法国等支持该税收的11个国家承诺，达成广泛协议的时间能够赶得上5月25日欧洲议会选举，希望借此问题争取选票。

朔伊布勒支持采用渐近方式，一开始对股票交易征税，随后再将衍生品交易纳入课税范畴。

所有这些都大大有别于欧盟执委会的最初设想，欧盟执委会最初计划来一个“爆炸性举措”，从1月开始对股票、衍生品、债券、回购协议、证券借贷以及共同基金份额全部课税。

但即便是渐近方式也已经引发担忧，因为这意味着虽然税收只是慢慢增加，但征税体系却要从一开始就搭建完成。

欧盟官员原本预计，按照全面征税计划实施，每年将带来350亿欧元(485亿美元)税收，而根据重新设计的方案，税收收入只有原来的一小部分。(完)