投资焦点：欧元区债市冰火两重天 原因在德拉吉而非大选

路透伦敦3月24日 - 大型债券基金正越来越不愿意把资金投向欧元区实力较弱的成员国，他们将目光越过欧洲国家的一系列选举，投向了欧洲央行超宽松货币政策的最终结束上。

最近几个月，这些基金在买进葡萄牙和意大利等高负债南欧国家的债券时，要求更高的溢价。

许多分析师认为，这在很大程度上归因于他们担心，英国退欧和特朗普当选美国总统这些事件背后的反建制情绪，可能在今年欧洲的一系列大选中推动反建制党派上台执政。

然而在上周打响选举头一炮的荷兰大选结果，却让许多投资者清楚地意识到，那些欧元区最弱的债券市场所面临的风险，并非仅仅来自政治方面。

荷兰首相吕特在竞选中挡住了来自极右翼民粹主义候选人威尔德斯的挑战，之后债市利差情况几无变化。

最大风险就是欧洲央行是否会很快撤回为帮助较弱国家维持运作、压低公债收益率而采取的支持性举措。

“所有这些欧洲国家大选的结果越好，欧洲央行有一天撤回刺激举措时就越灵活，”全球最大资产管理机构贝莱德的欧洲固定收益部主管Michael Krautzberger表示。

“我预期欧洲央行最终撤出市场时，各国之间的差异会更明显，因为统一因素消失。”

从4月开始，欧洲央行将在购债计划中每月缩减数以十亿计欧元的支出。购债举措是为了支持经济增长和通胀。

这可能只是开始。欧洲央行总裁德拉吉在3月的会议上表示，已没有紧迫感。投资者已开始预期欧洲央行年底前会加息。

**药石罔效**

一些分析师警告称，如果欧洲央行试图迅速撤回其刺激计划，二线国家相对于德国的举债成本可能提高最多1-2个百分点。

对于葡萄牙等国家，这将使举债成本升向债务难以持续管理的水平。

与美国2013年暗示将缩减货币宽松措施后一些新兴市场国家受挫类似，欧元区最薄弱的国家可能受到市场的惩罚。

“药物已经不起作用了，如果按照预期QE这种药物减少采取措施，也是预期利差扩大，”荷兰合作银行利率策略主管Richard McGuire表示。

西班牙和意大利债券市场表现今年在欧元区垫底。reut.rs/2mYpNZU

德国/意大利10年期公债利差本周升至200个基点以上，创三年来最阔水准。

上周荷兰大选时这些利差几无变动。投资者表示，如果疑欧派勒庞在法国5月大选中落败，则法国债券将赢得一些喘息。

但尚不清楚意大利和葡萄牙债券是否也是如此。这两个国家的政府都在努力实施结构性改革和扶持脆弱的银行业。

“随着欧洲央行今明两年逐步缩减货币刺激，较疲弱国家要在趋紧的货币政策立场下实现增长，面临着程度不同的挑战，”太平洋投资管理公司(PIMCO)的德国投资组合主管Andrew Bosomworth说。PIMCO是全球最大的债券投资者之一。

“所以，我们认为二线国家债券估值将易受影响，尤其是如果他们无法以刺激性财政政策、或促增长的结构性改革来弥补货币刺激举措减少的话。”

欧元区内多个国家的选举不确定性，也一直给市场对欧元区的通胀预期带来压力。

分析师称，一旦政治乌云散去，通胀预期应会迅速回升，达到欧洲央行的近2%目标，从而支持收紧政策。

汇市方面，有些人认为在接下来的六个月内，货币政策收紧的前景至少与政治面一样重要。

欧洲央行本月政策会议之后，欧元空仓触及近一年来最低水平，大型银行也相继撤回欧元兑美元将跌破平价水准的预测。

“政治面永远只是方程式的一部分。对欧元区债券市场而言，欧洲央行政策的重要性即便没有超过政治题材，也肯定是同等重要，”荷兰金融集团NNIP首席投资策略师Valentijn van Nieuwenhuijzen说。

“如果增长、获利和通胀方面的基本情况确实意外向好，那么政治因素更可能退居其次，而非推动市场。”

欧洲央行QE两年对二线国家债券与德债收益率之差的影响图表：reut.rs/2njDkO9

欧元区债券回报图表：reut.rs/2mYpNZU

(完)