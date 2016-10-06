贝莱德债券业务负责人称ECB缩减购债还“太早”

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月6日 - 贝莱德(Blackrock)全球债券业务负责人Scott Thiel周四表示，鉴于当前的通胀前景，谈欧洲央行(ECB)缩减购债计划的说法还为时过早。
“通胀前景没有变化，因此谈缩减购债计划的说法还太早，”Scott Thiel在贝莱德于伦敦举办的一次活动上表示。
有报导称ECB最终或许缩减1.7万亿欧元量化宽松计划下的每月购债规模，本周债券市场受到影响。(完)
(编译 李春喜; 审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。