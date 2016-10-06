贝莱德债券业务负责人称ECB缩减购债还“太早”

路透伦敦10月6日 - 贝莱德(Blackrock)全球债券业务负责人Scott Thiel周四表示，鉴于当前的通胀前景，谈欧洲央行(ECB)缩减购债计划的说法还为时过早。

“通胀前景没有变化，因此谈缩减购债计划的说法还太早，”Scott Thiel在贝莱德于伦敦举办的一次活动上表示。

有报导称ECB最终或许缩减1.7万亿欧元量化宽松计划下的每月购债规模，本周债券市场受到影响。(完)