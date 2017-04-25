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债券 | 2017年 4月 26日 星期三 00:32 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率攀升，消息称ECB将在6月微调政策措辞

* 欧元区公债收益率攀升，因市场焦点由政治面转至政策面

* 路透报导欧洲央行将在6月微调政策措辞后欧元走强

* 欧洲央行周四开会，但预计不会改变政策

路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。

欧洲央行管委会内及接近管委的三位消息人士对路透表示，由于法国大选两位反欧盟的候选人在第二轮中对阵的风险消除，且由于经济处于多年来最佳状态，欧洲央行可能在6月货币政策声明中微调措辞。

消息发布后，指标德国10年期公债收益率触及日高0.39%，当日大涨近6个基点。

多数其他欧元区公债收益率也上涨，收高5-9个基点。

欧元兑美元突破之前的阻力位1.0912美元，高见1.0939美元。

“显而易见，法国政治风险消除，投资人开始更多关注欧洲央行政策，所以该报导出现的正是时候。”三菱日联金融策略师Lee Hardman称。

法国10年期公债收益率收高6个基点，报0.82%，周一和周二上午大跌。

法国与德国10年期公债收益率差降至11月来最低的约40个基点，收报45个基点。

欧洲央行周四将举行货币政策会议，但消息人士对路透表示，至少在年底前，决策者无意调整购债承诺，并在之后很长时间内维持利率在底部。

货币市场走势显示，明年初升息的几率约50%，在上周日法国大选首轮投票结果出炉后，该预期升温。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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