欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选

* 被法院传唤的总统候选人菲永势不退选

* 法国/德国公债收益率差触及一个月最窄

* 法股升至15个月高位

路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。

分析师表示，此举会巩固独立中间派候选人马克龙的竞选地位。

法国公债表现反复，早间市场臆测菲永会因指控而退选，但之后他予以否认，并表示将继续参选。

一欧系银行交易员表示，菲永和马克龙无论谁进入第二轮，都被视为有可能击败极右翼民族阵线领导人勒庞，所以菲永继续竞选令投资人宽慰。

勒庞有意将法国拉出欧元区的意图令许多金融市场人士担忧。

法国10年期公债收益率升2个基点，报0.91%，较可比德债利差收窄至一个月最低的64个基点，10年期德债收益率升8个基点。