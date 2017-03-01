欧元债市：法国公债收益率小涨，被法院传唤的总统候选人菲永势不退选

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
* 被法院传唤的总统候选人菲永势不退选
* 法国/德国公债收益率差触及一个月最窄
* 法股升至15个月高位
路透伦敦3月1日 - 法国/德国公债收益率差周三触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。
分析师表示，此举会巩固独立中间派候选人马克龙的竞选地位。
法国公债表现反复，早间市场臆测菲永会因指控而退选，但之后他予以否认，并表示将继续参选。
一欧系银行交易员表示，菲永和马克龙无论谁进入第二轮，都被视为有可能击败极右翼民族阵线领导人勒庞，所以菲永继续竞选令投资人宽慰。
勒庞有意将法国拉出欧元区的意图令许多金融市场人士担忧。
法国10年期公债收益率升2个基点，报0.91%，较可比德债利差收窄至一个月最低的64个基点，10年期德债收益率升8个基点。
欧元区公债收益率周三普涨，跟随美债走势，因美联储官员的表态增强了市场对其本月或将加息的预期。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020