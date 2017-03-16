重发-欧元债市：逆转早盘跌势上涨，因焦点从政治变成利率前景

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* 公债收益率上涨，因欧洲央行重回焦点

* 避险公债需求在荷兰大选后减弱

* 法国出售80亿欧元公债，推高收益率

* 美联储虽然进行了今年的首次升息，但表现出谨慎

路透伦敦3月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周四上涨，逆转了早盘的跌势，因荷兰大选后政治风险减弱，令投资者转而关注货币政策的潜在影响。

债市的大量供应也推低价格，推高收益率。法国售出了逾80亿欧元公债，西班牙售出了48亿欧元公债。

大部分欧元区公债收益率早盘下跌，法国公债收益率与德国指标收益率差大幅缩减，因民粹主义者荷兰自由党党魁威尔德斯在周三荷兰大选中的结果没有预计的那么好，缓解了对极右翼党派在法国4月和5月的大选中获胜的担忧。

但收益率差随后走阔至开盘时水平，部分因为法国公债与欧元区公债一起遭抛售。

市场焦点也变成了其它因素，其中一个是预计如果政治障碍成功消除的话，欧洲央行可能结束超宽松的货币政策。

欧元区公债收益率全日升4-7个基点，法国和德国公债收益率差 略微走阔至64个基点。