欧元债市：大选忧虑带动法国10年期公债较可比德债利差升至2012年以来最大

* 法国和德国公债收益率差触及78个基点

* 对勒庞支持法国脱欧、反对欧盟立场的紧张情绪升温

路透伦敦2月7日 - 法国10年期公债较可比德债收益率之差周二扩至2012年11月以来最阔，因投资者担心极右翼在法国大选中获胜并带领法国脱离欧盟。

因紧张的投资者在低风险的德债中寻求避险，盘初法国10年期公债与可比德债收益率之差扩至78个基点。

尽管盘中收益率差有所缩小，但仍接近多年高位。

摩根大通分析师上周称，如果勒庞赢得法国大选，法国和德国10年期公债收益率差可能扩阔至200个基点。

法国的政治风险上升，意味着法国和德国公债之间的关联性走弱，而法国与低评级的意大利公债的关联性加强，也就是说，法国公债走势趋同于二线国家公债。

尽管法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞看来肯定能进入5月7日的第二轮选举，但民调显示无论面对哪位竞争对手，她都无法获胜。

贝莱德(Blackrock)全球首席投资策略师Richard Turnill表示，欧洲市场消化的今年法国和德国大选的政治风险被过分夸大了。

这种情绪扶助压制法国10年期公债收益率跌4个基点至1.1%，与德国同比公债收益率缩小至73个基点。