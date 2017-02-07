欧元债市：大选忧虑带动法国10年期公债较可比德债利差升至2012年以来最大

香港已公布经济指标--2017/5/25
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
* 法国和德国公债收益率差触及78个基点
* 对勒庞支持法国脱欧、反对欧盟立场的紧张情绪升温
路透伦敦2月7日 - 法国10年期公债较可比德债收益率之差周二扩至2012年11月以来最阔，因投资者担心极右翼在法国大选中获胜并带领法国脱离欧盟。
因紧张的投资者在低风险的德债中寻求避险，盘初法国10年期公债与可比德债收益率之差扩至78个基点。
尽管盘中收益率差有所缩小，但仍接近多年高位。
摩根大通分析师上周称，如果勒庞赢得法国大选，法国和德国10年期公债收益率差可能扩阔至200个基点。
法国的政治风险上升，意味着法国和德国公债之间的关联性走弱，而法国与低评级的意大利公债的关联性加强，也就是说，法国公债走势趋同于二线国家公债。
尽管法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞看来肯定能进入5月7日的第二轮选举，但民调显示无论面对哪位竞争对手，她都无法获胜。
贝莱德(Blackrock)全球首席投资策略师Richard Turnill表示，欧洲市场消化的今年法国和德国大选的政治风险被过分夸大了。
这种情绪扶助压制法国10年期公债收益率跌4个基点至1.1%，与德国同比公债收益率缩小至73个基点。
希腊两年期公债收益率升穿10%，为6月来首次，因对欧盟和国际货币基金组织(IMF)是否能就第三批救助达成一致的担忧加剧。(完) (编译 刘静；审校 李军)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-