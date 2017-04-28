欧元债市：法国两年期公债收益率录得2013年秋季以来最大月度涨幅

* 法国两年期公债收益率势将创近五年来最大周度跌幅

* 将录得逾四年来最大月度跌幅，因选举风险消退

* 德债收益率势将创3月初以来最大周度升幅

* 欧元/美元一周隐含波动率大幅下挫

路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。

中间派马克龙在上周日的第一轮大选投票中击败了勒庞，根据最新的民调，预计他将在5月7日的决选中轻松获胜。

随着过去一周对法国大选和欧盟分裂的担忧减弱，法国债市录得多年来的最强升势。

法国两年期公债收益率本月将下跌约12个基点，可能录得2013年2月以来的最大跌幅。

周五该收益率报负0.52%，本周下跌14个基点，势将创近五年来的最大周度跌幅。

法国10年期公债收益率本月下跌20个基点，势将录得2016年6月以来的最大月度跌幅。

“勒庞获胜几率的下降，减弱了货币单位重定风险，”OppenheimerFunds投资组合经理Alessio de Longis称。

南欧公债收益率本周均大幅下挫，葡萄牙10年期公债收益率急挫逾40个基点，势将录得2015年7月以来的最大月度跌幅。

相反，德债收益率上涨，不仅因为法国政治风险减弱，也因为投资者将注意力转向通胀增长，以及欧洲央行货币政策可能改变。

德国10年期公债收益率本周有望升7个基点，为3月初以来的最大周度升幅。