欧元债市：南欧公债跑输，市场焦点从马克龙获胜转到欧洲央行

* 法国大选后法德公债收益率差触及六个月低位

* 投资者对马克龙获胜可能给欧洲央行收紧货币政策铺路感到担心

* 意大利公债跑输，因大选和缩紧政策忧虑

路透伦敦5月8日 - 南欧国家公债周一跑输，交投震荡，因投资者揣摩中间派候选人马克龙赢得法国大选对欧元区货币政策的影响。

在周日的法国大选中，赞成欧洲一体化的候选人马克龙(Emmanuel Macron)击败了极右翼民族主义党派候选人勒庞(Marine Le Pen)。若后者当选，则法国有可能退出欧盟。这次中间派势力获得的胜利具有重大意义，打破了法国主流政党把持政权的局面，同时也将令欧洲盟国大大地松一口气。这些盟国本来担心，在英国公投决定退出欧盟和特朗普当选美国总统后，法国大选将再一次导致民粹主义势力的抬头。

法国和德国10年期公债 收益率差一度跌至33个基点的六个月低位。

但低评等的南欧国家公债收益率盘初的涨势消退，因对马克龙的获胜可能给欧洲央行超宽松货币政策带来影响的担忧成为焦点。

“投资者现在将把目光转回到基本面，关注欧元区基本经济和通胀数据，以及数据表现对货币政策的意涵，”摩根大通资产管理公司的固定收益组合投资经理Iain Stealey表示。

“国内生产总值(GDP)数据太强劲，显得600亿欧元(债券)购买规模不合适，而且尽管通胀数据低于目标，但并没有低到让负利率合理存在的地步，”他表示，意指欧洲央行的购债计划。

意大利公债今日领跌，部分因为其为欧洲央行公债购买计划的最大受益者之一。欧洲央行的购债计划是根据成员国的经济规模按比例分配的。

意大利10年期公债收益率最多升7个基点，至2.25%，低评等的可比西班牙和葡萄牙公债收益率升2-3个基点。

指标德债等高评等公债收益率持平至小幅走低。

意大利将于2018年5月前举行大选，这可能会与欧洲央行退出量化宽松的时间大体相当，但投资者称意大利也有可能在今年底提前进行大选。

市场认为，意大利对欧元的质疑程度要高于法国，意大利的反欧元五星运动党的支持率在许多民调中领先于执政的民主党。