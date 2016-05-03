欧元债市：德国10年期公债收益率录得2016年最大单日跌幅

路透伦敦5月3日 - 德债收益率(殖利率)周二录得2016年最大单日跌幅，因对全球经济的担忧超过了债市可能重现一年前大幅抛售情形的恐惧。

10年期公债 收益率下跌8个基点，至略低于0.20%，为2015年12月初以来的最大单日跌幅。该收益率在上周五发布通胀数据前已经连续三周上涨。

策略师称，中国数据疲弱，加上欧盟增长和通胀预期下调，以及美元和美股下跌，驱动了对避险的欧洲资产的需求。

价格方面，10年期德债 升约四分之三个大点，至102.90。由于息票接近零，投资者的大部分收益是通过资本升值获得的，但在收益率如此低的情况下，这是一种风险战略。

去年德债收益率在数周之内从0.05%的纪录低位飙升至超过1%，令投资者的资本损失达到两位数百分比。

其它所有欧元区公债收益率均下跌，欧元兑美元触及2015年8月以来最高水平。

葡萄牙10年期公债 收益率周二跌至一个月低点，因葡萄牙仅存的一项投资级别评级被调降的风险暂时减退。

评级机构DBRS周五维持对葡萄牙BBB评等，展望为稳定，确保了该国债券仍适用于欧洲央行(ECB)的债券购买计划。

“DBRS不仅维持了葡萄牙的评级，还维持了展望不变，因此，降级风险正在减退，所以我们看到葡萄牙公债跑赢区内其他公债，”法国巴黎银行的欧洲利率分析师Patrick Jacq说。(完)

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