欧元债市：两年期德债收益率触纪录低位，欧央行购债计划遇瓶颈放大走势

* 德国两年期公债收益率触及纪录低位

* 势将录得四年来最大月度跌幅

* 两年期德债收益率与债市普遍走势不同步

* 法国公债收益率攀升

路透伦敦2月21日 - 德国两年期公债收益率周二突然大跌至纪录低位，与法国大选的紧张情绪关系不大，许多投资者对这一与德国和欧洲其它公债大相径庭的走势感到疑惑。

尽管基本面和政治方面的因素很多，但策略师怀疑，欧洲央行公债购买计划遭遇瓶颈，导致两年期德债收益率急降的趋势被放大，一些人认为，与证券回购协议有关的欧洲抵押品规则的改变可能也是原因之一。

德国两年期公债收益率周二连续第二日触及纪录低位，跌至约负0.87%。报告显示，2月欧元区民间部门和制造业增长意外加速，至接近六年高位。报告发布后，收益率加速下跌。

在法国4月和5月进行总统大选前，投资者感到焦虑不安，在过去几周将资产从法国公债转移至德债，但两年期德债收益率的走势与10年期德债收益率周二上涨背道而驰。

况且，希腊最新的政府救助计划方面也传来积极讯息，国际金主的监督人员预计将于本月返回希腊。与此同时，美国3月升息的预期也在升温，在这样的背景下，两年期德债收益率在周一和周二却下跌。

“现在短期德债收益率的表现完全没有反映宏观基本面和欧洲央行政策，与长债的走势背道而驰，”RBC Capital Markets欧洲利率策略Peter Schaffrik称。

“我认为这一走势的驱动原因是资产本身的短缺。”

分析师称，本质上说，较短期德债供需不匹配。

过去三个交易日，德国两年期公债收益率下跌了10个基点，而一年期公债和五年期公债收益率下跌不到0.5个基点，10年期收益率仅下跌2个基点，周二走高。

法国公债价格周二走低，因欧元区成长数据反弹，欧洲央行将要逐步撤走货币刺激政策的前景，以及法国大选前的紧张情绪。

法国10年期公债收益率周二上午上涨6个基点，报1.11%。法国两年期公债收益率升至负0.40%，为6月以来最高。法国/德国两年期公债收益率差扩阔至约44个基点，至2012年债务危机以来最阔水平。