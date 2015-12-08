欧元债市：希腊公债收益率触及大选后高位，因齐普拉斯抨击IMF

路透伦敦12月8日 - 希腊10年期公债收益率周二触及9月大选后最高水平，因总理齐普拉斯批评国际货币基金组织(IMF)，引发市场担忧该国是否愿意执行救助计划要求的举措。

在盘初收益率大涨后，希腊公债在下午的交易中寻获支撑，因油价重挫至2009年以来的新低，引发市场预期，尽管通胀前景不确定，但欧洲央行仍有可能祭出更多刺激举措。

公债价格如此震荡的走势对希腊公债而言并不罕见，希腊公债的交易频率不及其他欧元区指标公债。

希腊总理齐普拉斯周一在接受电视台访问时表示，IMF在该国救助问题上并没有发挥建设性的作用，IMF应该决定是否希望继续参与救助计划。

齐普拉斯9月再度当选总理，当时承诺将落实IMF/欧盟救助协议的严苛条款，让受创的希腊公债得到了喘息的机会。

但上述讲话提醒人们他在今年稍早所持的强硬立场。当时希腊与欧元区债权人间的救助磋商持续了数月，希腊险些退出欧元区。

10年期希腊公债 收益率上扬逾25个基点，至9月中以来最高8.87%，后回落，收在8.40%附近，但距离7月时触及的峰值仍低约10个百分点，当时希腊退欧担忧甚嚣尘上。

德国财长朔伊布勒周二表示，质疑IMF在救助计划中的参与度不符合希腊的利益。

油价下滑是今日影响债市的主要因素，布兰特原油跌至40美元之下，为2009年初以来首次。

10年期德债收率 跌2个基点，报0.58%，周一下跌8个基点，上周五触及近三个月最高水平。(完)

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