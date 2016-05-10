欧元债市：希腊10年期公债收益率跌破8%，此前欧元区财长提出可宽免债务

* 希腊10年期公债收益率低于8%，为六个月来最低

* 希腊股市上涨3%至2016年高位

* 欧元区财长提出从2018年起为希腊宽免债务

路透伦敦5月10日 - 希腊较长期公债收益率(殖利率)周二跌破8%，为逾六个月以来首见，股市飙涨至年内高位，此前欧元区财长提出，可以从2018年起为希腊提供债务宽免措施。

希腊10年期公债收益率 下跌逾60个基点，至最低7.83%，希腊股指劲升3%，至年内最高水平。

这项提议似乎是德国与国际货币基金组织(IMF)之间达成的妥协方案。德国认为希腊不需要进一步的债务减免，而IMF则坚称该国需要。 希腊获得债务减免的条件是政府实施最新救助方案要求的所有改革计划。

这项提议的细节还需各国副财长在5月24日之前敲定。

欧元区财长在周一会后发表的声明中称，预计数日内将就希腊的应急改革方案达成协议，为向希腊政府发放新贷款铺平道路。该应急方案将在希腊脱离承诺的财政道路时予以实施。

“至少看起来IMF与德国之间的歧见似乎正在缩小，这获得投资人的很好反应，”RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic称。

希腊公债的反弹最初提振欧元区其它二线国家公债，但尾盘时，葡萄牙 、西班牙 和意大利 10年期公债收益率走高1-2个基点。

指标10年期德债收益率 下跌1个基点，至0.12%，距离上月触及的一年低位0.075%不远。

两年期希腊公债 收益率下跌150个基点，至7.89%的两个月低位。希腊股市受银行股飙涨8%带动跑赢欧元区其它股市。(完)

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