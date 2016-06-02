欧元债市：希腊公债收益率持稳半年低点附近，等待欧洲央行利多讯号

希腊如果要发行债券，首先收益率必须降至被认为是可以持续的水平。2014年希腊以收益率4.95%发行五年期公债，而当前的水平在7%左右。

如果欧洲央行重新给予希腊债券一项豁免，使希腊银行得以取得低息融资，这将有助希腊的重返债市之路。

“如果你减轻银行系统的问题，你就降低了银行系统拖垮公债、以及公债拖累银行的风险，就像两块大石头绑在一起，扔进池塘，”Smith & Williamson固定收益主管Robin Marshall表示。

Marshall自2011-2012年的欧债危机爆发前以来，一直不曾持有希腊公债，不过他表示如果条件有利，他会考虑再次投资。

投资者也将关注周四的欧洲央行会议，以寻找有关希腊公债何时符合量化宽松计划的相关暗示。不过这可能需要几个月，因为希腊首先需要通过欧洲央行的债务可持续性分析。

希腊五年期公债收益率 报7.057%，接近5月底所及的六个月低点6.95%，低于希腊与贷款机构达成贷款协议之前的11.44%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]