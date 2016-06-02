欧元债市：希腊公债收益率持稳半年低点附近，等待欧洲央行利多讯号

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
希腊如果要发行债券，首先收益率必须降至被认为是可以持续的水平。2014年希腊以收益率4.95%发行五年期公债，而当前的水平在7%左右。
如果欧洲央行重新给予希腊债券一项豁免，使希腊银行得以取得低息融资，这将有助希腊的重返债市之路。
“如果你减轻银行系统的问题，你就降低了银行系统拖垮公债、以及公债拖累银行的风险，就像两块大石头绑在一起，扔进池塘，”Smith & Williamson固定收益主管Robin Marshall表示。
Marshall自2011-2012年的欧债危机爆发前以来，一直不曾持有希腊公债，不过他表示如果条件有利，他会考虑再次投资。
投资者也将关注周四的欧洲央行会议，以寻找有关希腊公债何时符合量化宽松计划的相关暗示。不过这可能需要几个月，因为希腊首先需要通过欧洲央行的债务可持续性分析。
希腊五年期公债收益率 报7.057%，接近5月底所及的六个月低点6.95%，低于希腊与贷款机构达成贷款协议之前的11.44%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/李春喜 审校 蔡美珍)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调