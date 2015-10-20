欧元债市：公债收益率上涨，因欧洲央行信贷调查结果乐观

路透伦敦10月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二上涨，此前欧洲央行信贷调查结果令人乐观，平息了一些加大万亿欧元公债购买计划的呼声。

欧洲央行的调查显示，2015年第三季针对欧元区企业的放贷标准放宽程度大于预期，因银行持有大量央行资金，争抢客户。这有助于抵消此前公布的德国生产者物价指数(PPI)降幅大于预期带来的负面影响。

由于消费者价格不断下滑，欧洲央行进一步采取刺激措施放宽量化宽松政策的压力高涨，但信贷调查结果可能缓解了这个压力。

“对欧洲央行来说，这个结果非常重要，鹰派可以利用此结果向主张强化量化宽松计划的鸽派说，‘等等吧’，”荷兰国际(ING)资深利率策略师Martin van Vliet称。

德国10年期公债收益率 涨6个基点，至0.63%的两周高点，在生产者价格数据公布后一度低见0.55%。多数其他欧元区公债收益率涨2-7个基点。

欧洲央行管理委员会周四在马尔他开会，市场预期央行总裁德拉吉将会强调采取行动提振通胀率的意愿，但不会调整现有的每月600亿欧元的资产购买计划。

“全球去通胀压力再起，让欧洲央行不只更难在今年或明年达到目标，连中期也不行，”RIA Capital Markets债券分析师Nick Stamenkovic称。

西班牙央行总裁林德周二成为最新一位表示欧洲央行可能放宽或调整量化宽松政策的决策者。

根据汤森路透周一调查的19位欧元货币市场交易商，欧洲央行不会在周四的会议上决定放宽量化宽松政策，但有15位预计会在稍晚日期宣布新举措。(完)

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