欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，此前社会党提议组建左翼联盟

* 大部分其他欧元区公债收益率走低

* 市场担心左翼推动反紧缩措施

路透伦敦10月21日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周三上涨，此前社会党称，准备与共产党和左翼集团共同组建政府，投资者担心，此政党联盟可能会放松紧缩措施。

反对党--社会党领袖Antonio Costa周二在与总统会晤后告诉记者，对于组建左翼联盟他是认真的，该联盟有望在国会中占据稳定的多数。葡萄牙共产党周三称，他们准备支持组建联合政府。

投资者希望中间偏右联盟能够得到社会党的非正式支持，从而组建少数派政府。该联盟在10月4日大选中赢得最多选票、但未能达到国会多数议席。

中右联盟的看守总理科埃略(Pedro Passos Coelho)称，他仍然有望被任命总理一职。

Tradeweb的数据显示，葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 上涨3个基点至2.46%，多数欧元区其他公债收益率日内下跌约6个基点。

“越来越有可能出现对市场不是很有利的结果，”荷兰合作银行集团的策略师Lyn Graham-Taylor说。

“社会党以外的另外两个左翼政党，都相当反撙节，你会预期社会党将必须在这方面接受一些他们的要求。”

由于欧元区通缩阴影挥之不去，欧洲央行可能会扩大1万亿(兆)欧元的购债计划，这缓解了市场的紧张情绪。

欧洲央行周二发布的一项调查结果显示，针对欧元区企业的放贷标准在第三季有所放宽。该调查似乎令决策者感到些许宽慰，但投资者仍预计欧洲央行将在周四的政策会议上暗示采取进一步的刺激措施。

德国10年期公债收益率 周三下跌5个基点至0.57%，在周二交易中被大量抛售曾触及0.63%。(完)

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