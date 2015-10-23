欧元债市：意大利、西班牙两年期公债收益率因ECB放松信号跌为负值

* 欧洲央行的放松信号助涨债市

* 货币市场消化12月调降存款利率

* 葡萄牙公债收益率下跌，因中右翼总理连任

路透伦敦10月23日 - 欧洲央行发出信号称可能将酝酿更多货币刺激举措，引发意大利和西班牙两年期公债收益率(殖利率)周五首次跌为负值。

这意味着一些投资者倒贴资金借钱给这两个国家，而在2011年和2013年危机最严重时期，这两个国家在借贷市场融资能力有限，即使是短期公债收益率也在7%以上。

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行正在研究新的刺激措施并可能最早在12月推出，且如需要，准备进一步下调已经为负的存款利率，以抗击物价下跌。

西班牙 和意大利 的两年债收益率早盘分别报-0.027%和-0.005%。德国两年债收益率 也跌至纪录低位-0.346%。

货币市场目前消化欧洲央行有50%的可能性在12月将存款利率调降10个基点至负0.3%，多名策略分析师预计存款利率将调降20个基点。

“欧洲央行基本上透露了，他们12月绝对会有所行动。我们目前在存款利率并未设有下限，所以你可以很容易看到收益率进一步趋紧，”RBC利率策略分析师Vatsala Datta称，并预测两年期意大利公债收益率将跌至-0.20%。

葡萄牙公债收益率周五早盘表现最佳，因该国总统于周四任命科埃略(Pedro Passos Coelho)为葡萄牙总理，这消除了市场对左翼政党联盟可在议会占上风的部分担忧，尽管左派政党在议会中有多数议席，可以挑战科埃略的少数政府。

葡萄牙10年期公债收益率 早盘跌至五个半月低点2.25%，随后反弹至2.38%，已经逆转了10月4日大选后因没有政党赢得议会多数议席驱动的所有卖盘操作趋势。

欧元区指标德国10年期公债收益率 略高于0.5%，因为5月该公债在此价位被抛售，投资者仍心存芥蒂，不愿在这个价位买入。(完)

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