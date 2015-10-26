欧元债市：葡萄牙公债收益率上涨，此前反对党誓言将进行不信任投票

路透伦敦10月26日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周一上涨，此前反对党社会党誓言将透过进行不信任投票来推翻政府，政治不确定性预计可能影响该国经济复苏之路。

对欧洲央行可能在12月推出新的刺激措施的预期全面打压欧元区公债收益率，但葡萄牙除外，因社会党称总统任命科埃略为总理，带来了“不必要的政治危机”。

科埃略是上周四被任命为总理的，之前其中右翼联盟赢得大选多数选票，但失去议会多数席位，而左翼政党获得了议会多数席位。

葡萄牙10年期公债收益率 升8个基点，报2.46%，多数欧元区公债收益率则小跌。

意大利及西班牙公债收益率降至六个月低点附近。

德国公债收益率突破0.50%仍有难度，这是过去两个月宽幅为15个基点波动区间的底部。

“德债收益率跌幅不像其他公债那么大的原因是...春季的大跌走势。这对投资者来说是一个心理障碍，”DZ Bank市场策略师Felix Herrmann称。

欧洲央行开始万亿欧元量化宽松仅一个多月后，德债收益率4月触及纪录低位0.05%。当时市场大多预期该收益率会转为负值。

但当物价出现小幅上涨，令市场感到意外时，部分投资者了结获利。原本收益率的微小上涨，演变成全面抛售，债券票息收入不足以弥补面值损失。

许多投资人在德债的资本损失达到两位数百分比。交易商表示，现在每当德债收益率逼近0.50%，投资人通常会减持德债部位。

路透调查显示，交易商预计欧洲央行可能在12月延长或扩大购债计划，可能再度下调目前已经是负值的存款利率，但不会很快。(完)

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