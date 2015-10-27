欧元债市：欧元区公债收益率跟随油价走低，塞浦路斯标售公债推升其收益率

* 油价跌势延续至第三周

* 欧洲央行执委普雷特称央行的政策“无禁忌”

* 塞浦路斯自2013年国际救助以来第三次标售公债

路透伦敦10月27日 - 欧元区公债收益率周二跟随油价走低，塞浦路斯公债收益率是少数几个逆势上扬的公债之一，今日该国进行自2013年国际救助以来第三次标售公债。

油价最新走低，因包括欧洲央行在内的多国央行暗示将会进一步放宽政策。

欧洲央行首席经济学家普雷特称，央行在设法推升区内通胀方面“无禁忌”，目前有关欧洲央行可能扩大或延长购债计划，或进一步下调本已为负的存款利率的臆测甚嚣尘上。

I

投资者还在观望，美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在周三政策会议结束时打压对12月升息的预期。日本央行也可能在周五暗示将会进一步放宽政策。

“我们认为我们已经站在了新一轮全球货币宽松周期的起点，上周欧洲央行为此轮周期拉开了帷幕，”RBC的首席欧洲宏观策略师Peter Schaffrik说。

进一步放宽政策的前景，以及油价连续第三周走低推动德债收益率跌至0.5%的重大心理位之下。但塞浦路斯公债收益率逆市上扬，因该国标售了新10年期公债。

该国售出了10亿欧元公债，平均收益率为4.5%。在此次标售中，该国为持有三个系列的已发行公债的投资人提供了以旧债换新债的机会。

塞浦路斯七年期公债收益率 攀升5个基点，报3.52%，因投资者为新债供应预留空间。

德国10年期公债收益率 回落5个基点，报0.45%，为5月以来最低，且进入投资者在近几个月已显示出买兴不浓的区域，5月大跌的惨痛经历仍历历在目。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价