欧元债市：美国和德国两年期公债收益率差扩至2007年来最大

* 两年期美债和德债收益率差扩至104个基点，为2007年最大

* 市场预计美国12月升息几率为50%

* 德国消费者价格指数(CPI)转为正值，但仍维持在超低水平

路透伦敦10月29日 - 德国和美国短债收益率价周四达到近9年来最大，反映出大西洋两岸的货币政策走向背道而驰。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在结束为期两天的政策会议时保留了在12月进行近10年来首次升息的可能性。

一周以前，欧洲央行总裁德拉吉暗示该行可能在12月扩大其万亿欧元资产购买计划，以及/或者下调存款利率。

周四的数据显示，德国10月通胀年率转为正值，但仍处在超低水平，使德拉吉面临进一步宽松政策的压力。

南辕北辙的政策前景在美国和德国两年期公债收益率 走势中得以清晰地体现，两者利差扩至104个基点，为2007年初以来最大。

欧洲公债收益率攀升，因德国通胀数据没有像担心地那么弱。但整体涨幅没有美国公债大，市场对美联储明确表示将在12月讨论是否升息倍感意外。

联邦基金利率期货的表现反应出，交易商现预计12月升息的几率为50%。在美联储本周会议前，明年3月前升息的几率不到50%。

“政策声明保留了12月首次升息的可能性，尽管如果今年最后一个季度的数据依然疲弱，毫无疑问升息可能被推迟至2016年初，”BlackRock的基本固定收益首席投资长Rick Rieder称。

德国10年期公债收益率 升8个基点，至0.52%，欧元区其他大部分可比公债收益率涨幅类似。

意大利周四以最低的借贷成本标售了五年期公债，此前一天意大利六个月国库券收益率历史上首次跌至零以下。(完)

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