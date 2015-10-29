欧元债市：美国和德国两年期公债收益率差扩至2007年来最大

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 两年期美债和德债收益率差扩至104个基点，为2007年最大
* 市场预计美国12月升息几率为50%
* 德国消费者价格指数(CPI)转为正值，但仍维持在超低水平
路透伦敦10月29日 - 德国和美国短债收益率价周四达到近9年来最大，反映出大西洋两岸的货币政策走向背道而驰。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)在结束为期两天的政策会议时保留了在12月进行近10年来首次升息的可能性。
一周以前，欧洲央行总裁德拉吉暗示该行可能在12月扩大其万亿欧元资产购买计划，以及/或者下调存款利率。
周四的数据显示，德国10月通胀年率转为正值，但仍处在超低水平，使德拉吉面临进一步宽松政策的压力。
南辕北辙的政策前景在美国和德国两年期公债收益率 走势中得以清晰地体现，两者利差扩至104个基点，为2007年初以来最大。
欧洲公债收益率攀升，因德国通胀数据没有像担心地那么弱。但整体涨幅没有美国公债大，市场对美联储明确表示将在12月讨论是否升息倍感意外。
联邦基金利率期货的表现反应出，交易商现预计12月升息的几率为50%。在美联储本周会议前，明年3月前升息的几率不到50%。
“政策声明保留了12月首次升息的可能性，尽管如果今年最后一个季度的数据依然疲弱，毫无疑问升息可能被推迟至2016年初，”BlackRock的基本固定收益首席投资长Rick Rieder称。
德国10年期公债收益率 升8个基点，至0.52%，欧元区其他大部分可比公债收益率涨幅类似。
意大利周四以最低的借贷成本标售了五年期公债，此前一天意大利六个月国库券收益率历史上首次跌至零以下。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。