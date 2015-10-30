欧元债市：欧债收益率下跌，欧洲央行宽松政策前景盖过美联储升息压力

路透伦敦10月30日 - 欧元区公债收益率周五小跌，因对欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期，帮助投资者克服了美联储将12月加息提上日程带来的冲击。

欧盟统计局周五公布，欧元区10月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期持平，预估为持平，受能源价格大跌压制。核心通胀较上月小涨，但仅是因为9月数据被下修。

最受关注的市场通胀预期指标--欧元“五年、五年远期”损益平衡通胀率 下跌了1基点，至1.72%

上述“五年、五年远期”损益平衡通胀率尽管近几周上升，但依然低于欧洲央行略低于2%的通胀率目标。“五年、五年远期”损益平衡通胀率近期之所以上升是因为有关欧洲央行可能降息、并且12月可能拿出进一步购债计划的预期升温。

德国10年期公债收益率 下降1个基点至0.53%，周四上升9个基点，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)为12月可能进行近十年来的首次加息敞开了大门。

“欧洲央行的温和态度对投资者来说依然是一种威胁，”法国兴业银行债券策略师在报告中称。

事实上，分析师正在揣摩是否欧洲央行的立场会促使美联储按兵不动。

“普遍的看法是欧洲央行放宽货币政策会推高美元，并拖累美国经济成长，从而放缓或抑制美联储升息。”美银美林全球研究的Ethan Harris称。

多数其他欧元区国家的公债收益率小跌，从周四的强劲升势中回稳。

葡萄牙公债表现最差，10年期公债收益率 升4个基点至2.55%，因该国支持紧缩政策的政府周五宣誓就职。(完)

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