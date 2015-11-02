欧元债市：欧元区公债收益率上升，数据强于预期使ECB行动的迫切性受质疑

路透伦敦11月2日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周一上升，因工厂数据略好于预期，且一位欧洲央行决策者呼吁在追加购债刺激举措的问题上要谨慎行事。

Markit制造业采购经理人指数(PMI)略有好转，加之通胀率数据由负值向零水准反弹，令市场开始质疑欧洲央行是否需要立即行动进一步放宽货币政策。

上述质疑似乎被欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼的言论所证实，他周一表示，欧洲央行加大公债购买力度以提振通胀率是正确的，但他呼吁在采取行动前应三思。

欧洲央行总裁德拉吉周末发表的讲话也被许多市场人士解读为充其量是模棱两可，没有确认将进一步下调存款利率，之前市场对12月下调利率有很高的预期。

货币市场行情显示，市场预期欧洲央行在12月3日会议上降息的机率为60%。

“市场似乎有些“越位”了，之前认为肯定会下调利率，但显然还有些因素需要加以考虑，”法国农业信贷银行的策略师Orlando Green称。

德国10年期公债收益率 上涨4个基点至0.56%，评级较低的西班牙和意大利10年期公债收益率上涨约8个基点。

欧元区10月制造业PMI终值为52.3。略高于初值52.0。

摩根士丹利周一称，目前预计欧元明年初将跌至1.03美元；花旗银行称，德国10年期公债收益率可能会跌至最低0.1%。(完)

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