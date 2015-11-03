欧元债市：欧元区公债收益率下跌，市场预计德拉吉讲话仍将是鸽派

路透伦敦11月3日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二下跌，表明只要对欧洲央行进一步放松政策的预期根深蒂固，好于预期的经济数据给公债带来的抛压就难以持续。

周一公债收益率上涨4-7个基点，继欧元区10月通胀率升至零之后，Markit采购经理人指数也回升，这些数据令人质疑欧洲央行是否需要立即采取行动。

但公债收益率周二小幅走低，因投资者预计欧洲央行总裁德拉吉可能再度重复近期的鸽派言论，他今日晚间将在法兰克福就文化问题发表讲话，但可能在活动的间歇就货币政策发表评论。

“欧洲央行总裁德拉吉今晚的讲话，可能会给有些弱化了的量化宽松预期带来新的生机，”Bayerische Landesbank资深分析师Norbert Wuthe称。

大部分欧元区公债收益率下跌1-3个基点，指标德国10年期公债收益率 持平于0.57%，周一上扬4个基点。

欧洲央行在周二的一份报告中称，向银行提供的长期贷款以及印钞让企业和公众借贷变得更容易。

过去几日，央行决策者的言论令欧洲央行需要尽快采取更多刺激措施，使通胀率回升至接近2%目标的预期冷却下来。

欧洲央行(ECB)管委诺沃特尼周一称，该央行考虑加大购债举措以提振通胀，这是正确的，但应三思而后行。

欧洲央行总裁德拉吉周末发表的讲话也被许多市场人士解读为充其量是模棱两可，没有确认将进一步下调存款利率。

这使得一些投资人怀疑德拉吉会利用周二的讲话机会改变口径。

“德拉吉的讲话得到了一些关注，但我不确定他今晚是否会谈及(货币政策)，”Rabobank固定受益策略师Lyn Graham-Taylor称。

其它方面，奥地利售出了12亿欧元2034年和2025年到期的公债。(完)

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