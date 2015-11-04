欧元债市：葡萄牙公债收益率反弹，因反对党谈判停滞

* 欧元区公债收益率下跌，此前欧洲央行总裁德拉吉强调需要行动

* 策略师认为宽松讯息重新成为焦点

* 即将发布的美国就业报告令投资者保持谨慎

路透伦敦11月4日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周三从盘中低点反弹，此前美国发布的数据优于预期，增强了美国将尽早而不是拖后升息的预期。

葡萄牙政府公债收益率周三大幅下跌，因有迹象显示反对党之间的谈判停滞，他们曾承诺在一周以后进行的议会投票中联合力量，推翻少数派政府。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌6个基点，至2.52%。

葡萄牙公债表现强于大部分其他欧元区公债，德国10年期公债收益率上升1个基点，至0.58%。

葡萄牙公债收益率表现受到周二晚些时候的消息影响，有消息称，反对党社会党和其他两个左翼政党的谈判所剩时间不多，仍未能就组建多数派联合政府达成一致意见。

议会将在下周一就新上台的中右政府的政策计划进行辩论，将于周二或周三进行投票，如果投票未过，新政府将下台。但社会党称，在没有可行的左翼选择情况下，他们不会投票将新政府赶下台。

分析师称，最新的政治信号表明，葡萄牙的政局的不确定性可能很快有所缓解，该国在一个月前的大选中没有政党获得议会多数席位。

欧元区公债收益率开盘普遍走低，欧洲央行总裁德拉吉在周二稍晚强调，央行下个月将评估货币刺激措施的效果，同时已作好准备且有意愿采取行动。

但公债收益率在美国ADP民间就业报告发布后小幅反弹，该报告称，10月民间雇主增加18.2万个工作岗位，略高于分析师的预期。其他数据显示，美国10月服务业领域增长加速。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)总裁叶伦称，存在12月升息的可能性，但还没有作出决定。 (完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价