欧元债市：欧元区公债收益率上涨，美国就业数据缓解了欧洲央行的行动压力

路透伦敦11月6日 - 欧元区公债收益率周五上升，因美国就业数据强劲增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月升息的预期，推动美元兑欧元走高，缓解了欧洲央行采取进一步刺激措施的压力。

德国和美国两年期公债收益率差扩阔至逾九年来最大，仍表明市场预期两地央行未来将采取截然不同的政策举措。

欧洲央行总裁德拉吉在上个月的会议后称，欧元区政策制定者将在12月会议上重新评估货币宽松政策是否充分，市场将其解读为该行今年将采取进一步措施。

他们的担忧之一是高汇率会阻碍出口、拖累通货膨胀率走低。

如美联储升息将会缓解市场的担忧。数据显示，美国上月非农就业岗位增加27.1万个，预期为增加18万个，该数据增强了美联储升息的预期。

德国10年期公债收益率 涨6个基点，报0.67%。大部分区内其他公债收益率涨5-8个基点。

“美国经济帮助欧洲央行解决了很多棘手的问题，现在欧洲央行是想乘胜追击，还是暂不行动，把追加刺激举措作为一个替代选项的确是个问题，”Credit Agricole的全球固定收益策略负责人David Keeble称。

欧元下跌1.5%，至1.07美元的低位。

德国两年期公债收益率 上涨2个基点，报负0.29%，为上个月欧洲央行会议后的最高水平。德国和美国两年期公债收益率差达到124个基点，为2006年以来的最大。

欧元区货币市场利率走高，表明投资者越来越不相信欧洲央行将下调利率，但负0.21%的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA)水平仍暗示，12月会议下调利率的几率约为60%。

根据CME Group数据，美国利率期货暗示，交易商预计美联储下个月升息的几率为70%，高于周四收盘时的58%，一个月前仅为5%。

“这是就业报告对货币政策前景产生影响最直接的一次，”意大利裕信银行(UniCredit)首席美国经济学家Harm Bandholz称。

“美联储已经在最近几周暗示将在12月升息，除非出现意外重大负面冲击，今日的报告非常正面，”他称。(完)

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