欧元债市：葡萄牙公债收益率触及四个月高点，因左翼政党挑战现政府

* 葡萄牙公债收益率将录得7月中以来最大单日涨幅

* 葡萄牙左翼政党联合力量同意推翻中右政府

* 部分市场人士担心反撙节措施可能损害经济复苏

* 大部分欧元区公债收益率受有关欧洲央行报导影响回吐早盘涨幅

路透伦敦11月9日 - 葡萄牙政府公债收益率(殖利率)周一触及四个月高点。此前该国几个左翼政党达成协议要另外组建政府，准备在本周的一项投票中把现任中右翼政府赶下台。

德国公债收益率逆转早盘的涨势，货币市场利率下跌，因此前路透报导欧洲央行就12月下调利率形成共识，甚至可能考虑下调幅度超过0.1%。

但市场主要关注欧元区二线国家的发展情势。

投资者担心，葡萄牙的左翼集团、共产党和社会党在周五达成的协议可能危及疲弱的经济复苏，并可能导致努力摆脱债务危机的改革遇阻。上述党派联合起来在议会中占据多数席位。

葡萄牙总理科埃略承认，他的政府可能在周二或周三的这次投票之前垮台。现政府肯定会在投票中失利。

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率) 涨逾20个基点至2.93%，为7月中以来最高，将录得四个月来最大的单日涨幅。

邻国西班牙的政局也存在变数，加泰罗尼亚地区政府周一在地区议会中投票同意加泰罗尼亚脱离西班牙的动议。西班牙将于12月20日进行全国选举。

西班牙10年期公债收益率 涨5个基点至六周高点2.00%。

德国公债收益率从稍早触及的八周高位回落。

收益率的走势、欧元的下跌以及欧元区货币市场利率都受到路透有关一些欧洲央行政策制定者相信下调利率的幅度应大于金融市场普遍预计的10个基点的报导影响。

10年期德国公债收益率 持平于0.69%的水平，从八周高位0.72%回落。(完)

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