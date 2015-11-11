欧元债市：欧洲央行可能进一步放宽政策的传闻为葡萄牙公债提供支撑

* 葡萄牙公债收益率逆转早盘升势

* 德国两年期公债收益率触纪录低位

* 欧洲央行考虑购买市政债券

路透伦敦11月11日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周三逆转了早盘的升势，因欧洲央行将出台更多刺激措施的预计压制了对葡萄牙政治不稳定的担忧。

葡萄牙左翼政党周二推翻了执政的中右政府，这是自1974年以来当选政府首次被推翻，为社会党领导的联合政府终结实行了多年的撙节措施开辟了道路。

指标10年期葡萄牙公债收益率 早盘上涨逾5个基点，随后掉头向下，跌3个基点，报2.76%。

葡萄牙公债收益率自10月4日大选后已经累积上涨逾45个基点，因没有政党在议会中占多数议席，中右政府和左翼政党之间的权力争斗由此展开。

分析师称，欧洲央行最早在12月份进一步加大货币刺激措施的预期为公债提供了强大支撑。欧洲央行对下调存款利率形成了共识，正在审视是否需要购买市政债券，以扩大万亿欧元公债购买计划的覆盖范围。

“今天的第一个反应是，因政治忧虑卖出葡萄牙公债，现在市场将审视将要上台的联合政府，对是否新政府会放弃之前的政策可能会有更全面的判断，”Intesa SanPaolo的固定收益策略师Sergio Capaldi称。

对于欧洲央行下个月进一步放宽政策的传言甚嚣尘上，将德国两年期公债收益率 推至负0.359%的纪录新低。

进一步放宽政策对短期欧债带来支撑的另一个佐证是，意大利周三标售的一年期国库券的收益率首次低于零。

德国出售了25亿欧元的五年期公债，平均收益率为负0.08%，低于一个月前标售时的负0.03%。(完)

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