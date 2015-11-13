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债券 | 2015年 11月 14日 星期六 03:07 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率走低，因押注欧洲央行将进一步放宽政策

路透伦敦11月13日 - 德国10年期公债收益率周五跌至逾一周低位，因弱于预期的欧元区成长数据提振了欧洲央行下月将祭出更多刺激举措的预期。

今日公布的初步数据显示，第三季欧元区经济成长0.3%，低于接受路透调查的分析师预期的增长0.4%。

10年期德债收益率 回落5.1个基点，至11月4日以来最低0.56%。

葡萄牙公债承受的压力周一可能有所缓解，因加拿大评级机构DBRS在收盘后确认该国评级。

稍早，10年期葡萄牙/德国公债 收益率差触及四个月高位223个基点，因投资者担忧葡萄牙评级可能被下调，从而可能导致该国公债被排除在欧洲央行购债计划的购买范围之外。

在升至接近四个月高位后，葡萄牙公债收益率稍后跟随其他欧元区公债收益率回落，因数据显示，美国10月零售销售增幅不及预期，暗示消费者支出放缓，可能抑制美国第四季成长大幅提速的预期。

10年期葡萄牙公债收益率 收跌1.2个基点，报2.77%，稍早触及2.82%，接近周一触及的四个月高位2.93%。

在西班牙，10年期加泰罗尼亚地方债/西班牙公债收益率差扩阔约5个基点，因惠誉周四调降加泰罗尼亚地区的信用评级。

多数欧元区其他公债收益率走低，因市场预期欧洲央行可能在下月会议上进一步放宽政策以提振通胀。

10年期希腊公债收益率 触及11个月低位7.33%。(完)

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