欧元债市：欧元区公债收益率走低，因押注欧洲央行将进一步放宽政策

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元和欧元徘徊于数月低点附近
澳元和新西兰元兑英镑勉力挣扎。英镑兑澳元跳涨至1.7484，为9月以来的最高位；英镑兑新西兰元涨至接近两年高点1.8757。
路透伦敦11月13日 - 德国10年期公债收益率周五跌至逾一周低位，因弱于预期的欧元区成长数据提振了欧洲央行下月将祭出更多刺激举措的预期。
今日公布的初步数据显示，第三季欧元区经济成长0.3%，低于接受路透调查的分析师预期的增长0.4%。
10年期德债收益率 回落5.1个基点，至11月4日以来最低0.56%。
葡萄牙公债承受的压力周一可能有所缓解，因加拿大评级机构DBRS在收盘后确认该国评级。
稍早，10年期葡萄牙/德国公债 收益率差触及四个月高位223个基点，因投资者担忧葡萄牙评级可能被下调，从而可能导致该国公债被排除在欧洲央行购债计划的购买范围之外。
在升至接近四个月高位后，葡萄牙公债收益率稍后跟随其他欧元区公债收益率回落，因数据显示，美国10月零售销售增幅不及预期，暗示消费者支出放缓，可能抑制美国第四季成长大幅提速的预期。
10年期葡萄牙公债收益率 收跌1.2个基点，报2.77%，稍早触及2.82%，接近周一触及的四个月高位2.93%。
在西班牙，10年期加泰罗尼亚地方债/西班牙公债收益率差扩阔约5个基点，因惠誉周四调降加泰罗尼亚地区的信用评级。
多数欧元区其他公债收益率走低，因市场预期欧洲央行可能在下月会议上进一步放宽政策以提振通胀。
10年期希腊公债收益率 触及11个月低位7.33%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 利棣儿)
澳元和新西兰元兑英镑勉力挣扎。英镑兑澳元跳涨至1.7484，为9月以来的最高位；英镑兑新西兰元涨至接近两年高点1.8757。
路透上海5月5日 - 在连续多日调整后中国债市周五早盘暂获喘息，银行间债市现券收益率稳中略降，国债期货盘初下探亦震荡回稳。但与此同时信用债一级市场进入冰冻期，今日仅有一只发行，市场情绪仍处低谷。
路透上海5月5日 - 尽管中国央行公开市场周五本周内第二次暂停操作，但并无碍银行 间资金面继续向好趋势，股份制大行出资意愿进一步改善，主要回购利率下行明显，机构轧 平头寸难度较前几日继续改观。 交易员指出，月初资金趋缓也属情理之中，但央行维持资金面紧平衡，继续稳步去杠 杆态度坚定，未来还需继续关注其进一步动向。 “资金松下来了，大行也不像前几天那么捂着了，都在不同程度融出，股份制也出的量 比较多一些。”上海一银行交易员称，逆回购暂停影响不大，月初可能大家的心态也在慢慢 恢复。 华中一银行交易员表示，本周到期MLF未续做，逆回购也暂停两次，本来月初前几天资 金状况还偏紧，但昨天跟今天明显改善很多，判断应该是有资金进来，不排除是财政存款的 陆续投放的可能性。 央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于适中水平，今日不开展公开市场操作。这 是本周四个工作日中的第二次暂停操作。据此计算，本周将净投放100亿元人民币。[CN/MMT CN] “隔夜和七天回购开盘利率目前看稳住了，央妈逆回购