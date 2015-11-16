欧元债市：葡萄牙公债反弹，因该国投资级评等被确认

* 巴黎恐袭对市场影响有限

* 欧元区10月通胀率被上修至上升0.1%

* 市场完全消化欧洲央行12月下调利率预期

路透伦敦11月16日 - 葡萄牙公债收益率周一下跌，从上周触及的四个月高位反弹，此前评等机构DBRS周五确认该国的投资级评等，使该国公债仍符合欧洲央行购债的资格。

大部分其他欧元区公债收益率下跌，因欧洲央行副总裁冈斯坦西欧警告称，上周五的巴黎恐袭事件可能会打击投资者信心。

葡萄牙公债跌幅最大，10年期公债收益率 下跌9个基点，报2.69%，逆转了上周的升势，上周左翼政党将中右翼政府驱赶下台，为社会党领导的新政府上台、寻求结束实施多年的撙节措施铺平了道路。

政治动荡引发了人们对评等机构DBRS可能会下调葡萄牙的投资级评等、令葡萄牙公债被排除在欧洲央行公债购买计划之外的忧虑。实际上，DBRS确认了葡萄牙的BBB评等，趋势为稳定。

葡萄牙公债收益率比一周前低逾20个基点，一周前的收益率达到7月初以来最高位。

“评等前景有潜在变化的可能性，或者市场已经消化了评等将被下调的影响，但实际并没有被下调，这就是为什么今天出现释压性反弹，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Orlando Green称。

两年期德国公债收益率 早盘触及负0.383%的纪录低位，随后反弹至负0.37%。

上周五巴黎发生恐袭事件后，再次引发了欧盟内对不断涌入的难民的争论，法国周日加大了对叙利亚境内伊斯兰国目标的打击力度。

尽管袭击事件的社会和经济影响或许还不明朗，但分析师预计只会对市场造成短期影响，市场一直受到欧洲央行扩大货币宽松政策的预期提振。

周一公布的数据显示，欧元区10月的年通胀率被上修至上升0.1%，没有改变欧洲央行12月3日会议上可能降息和/或扩大购债计划的预期。

货币市场完全消化了欧洲央行将存款利率下调10个基点的预期。(完)

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