欧元债市：希腊指标公债收益率跌至一年低位，之前与债权人达成协议

路透伦敦11月17日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二触及逾一年最低，希腊股市上涨，此前资金困乏的希腊于周二早间与国际金主就金融改革达成协议，扫清了新救助资金迟迟不能发放的一大障碍。

收益率曲线恢复至正常，显示市场对于民间债权人所持公债再度被重组的疑虑减退。希腊两年期公债收益率走低，逼近7%，7%在欧元区具有重要心理意义，因为好几个国家在公债收益率升破7%之后，被迫寻求救助。

该协议化解了导致希腊860亿欧元新救助资金迟迟不能发放的一大障碍。希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)表示，达成协议意味着希腊议会现在可以批准一系列改革计划成为法律，欧元工作小组(Euro Working Group)将于周五批准该协议。

他表示，如此一来，20亿欧元(21.5亿美元)的救助款、以及帮助希腊四大银行重组的约100亿欧元将会发放。

协议也为欧洲央行将希腊公债纳入其万亿欧元公债购买计划铺平了道路。欧洲央行主要购买投资级公债，但也可以买像希腊这样的垃圾级公债，如果认定该国能实施救助计划。

“我认为希腊公债的反弹不会很快停止，”DZ Bank策略师Daniel Lenz称。

希腊10年债收益率 跌至7.07%，创2014年10月以来最低，是7月水准的约三分之一，当时希腊和欧元区之间的救助谈判处于关键时刻，许多人担心希腊可能被迫离开欧元区。

希腊两年期公债收益率 跌50个基点至6.10%，今年7月高达近60%。今年多数时间，两年债收益率均高于10年期债收益率，这是接近违约国家常见的一种现象。

多数欧元区公债收益率持平至微幅下跌，此前欧洲央行首席经济学家普雷特称，欧元区通胀预期仍然脆弱，而且在巴黎事件之后下行风险可能已经增加。

德国10年期公债收益率 持平于0.53%，盘中触及两周最低0.52%。(完)

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