欧元债市：公债收益率基本持稳，因美联储升息与ECB放宽政策风险均衡

* 多数美联储决策者支持12月升息

* 收益率曲线趋缓，显示市场担心美联储升息可能操之过急

路透伦敦11月19日 - 欧元区公债收益率周四基本持稳，因美国利率将在短期内攀升的前景未能盖过欧洲央行将在两周后宣布更多刺激举措的预期。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录显示，多数决策者支持近10年来首次升息，巩固了12月升息的预期。

欧洲央行首席经济学家普雷特对不采取行动避免物价下滑的风险发出警告，欧洲央行的最新会议记录暗示，央行将在数周内采取行动。

部分策略师之前认为，美国升息可能拖累欧元走软，从而缓解欧洲央行进一步放宽政策的压力。但从目前的情况来看，无论发生什么，投资者都预计欧洲央行将在12月3日会议上祭出更多刺激举措。

“欧洲央行使市场面临的风险均衡，”瑞穗银行的策略师Peter Chatwell说。

“如果数据不佳，市场会消化欧洲央行将大幅度放宽政策的预期，不过，即便数据良好，但央行事先已做出了承诺，因此他们还是会放宽政策。”

德国两年期公债收益率 持平在-0.37%，徘徊在本周触及的纪录低位-0.38%之上。两年期德债/美债收益率差 触及2006年底以来最阔水平。

10年期德债收益率 下跌2个基点，触及三周低位0.48%。今日其他欧元区可比公债收益率为持平至小跌。

欧元区长债跑赢短债，导致收益率曲线趋平，与美联储周三公布会议记录后美国公债的表现一致。

策略师认为，这暗示投资者担心美联储升息有些操之过急，抑或未来升息的幅度将会很小。(完)

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