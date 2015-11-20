欧元债市：希腊公债收益率反弹，因该国政治不稳定担忧浮现

路透伦敦11月20日 - 希腊公债收益率周五大幅上涨，逆转早盘跌势，因希腊议会批准关键改革议案带来的释压被对新出现的政治不稳定忧虑所盖过。

希腊周四通过了一份改革议案，为希腊获得国际金主的救助资金铺平了道路，但希腊总理在议会投票后赶走了两名联合政府中持不同政见的议员，现在联合政府在300个议席中仅占153个。

希腊两年期公债收益率升66个基点，至6.7%，回吐了本周稍早录得的跌幅。

“尽管协议获得批准，但一些投资者担心希腊政治方面可能出现一些不稳定，”Natixis策略师Cyril Regnat称。

10年期希腊公债收益率升12个基点，至7.18%，但比7月对希腊退出欧元区的担忧最盛时低逾12个百分点。

德国两年期公债 收益率跌至纪录低位负0.385%，此前欧洲央行总裁德拉吉发表的言论强化了对于该央行下个月将出台进一步刺激措施的预期。 德拉吉在周五早间的讲话中表示，欧洲央行将尽其所能尽快提升通胀。

欧元区公债收益率下跌之时，美国公债收益率上涨，因预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在12月升息。(完)

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