欧元债市：德债收益率连跌10日后急升，受企业活动数据提振

* 欧元区11月企业活动创四年来最快增速

* 比利时开启本周欧元区六国发债潮

* 美联储今日1630 GMT开会讨论贴现利率

路透伦敦11月23日 - 德国公债周一在连跌10日后上涨，因欧元区企业活动增速创四年高位，令市场对欧洲央行即将祭出的刺激措施力度提出了质疑。

数据发布后，公债逆转了过去两周的大涨势头。另外，部分投资者卖出资产组合中所持公债，为本周将入市的总计约190亿欧元的新债供应腾出空间。

刚刚公布的欧元区采购经理人指数(PMI)显示，欧元区11月企业活动创下2011年中以来最快增速，大大超出预期。 尽管如此，报告还显示，企业再次下调价格，这令投资者确信欧洲央行需在12月至少再祭出一些宽松措施。

“欧洲央行没必要恐慌，一次性使用所有工具，特别是在这些数据出炉后，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Orlando Green称，他预计12月3日央行将下调存款利率，暗示将延长公债购买计划。

“宏观经济状况目前不需要特别激进的举措，”他称。

德国10年期公债收益率 涨6基点，至0.54%，脱离上周触及的三周低位0.47%，之前曾连跌10日。

德债收益率在过去两周已挫跌超过20基点，因投资者已经开始在预期欧洲央行将扩大购债计划，货币市场也已完全消化了该央行将调降存款利率。

其他所有的欧元区公债收益率周一上涨3-6个基点不等。

比利时周一出售了20亿欧元公债，为本周的长债发行潮揭开序幕，策略师称，这波发债已经令近期公债收益率的跌势停滞。

本周稍后，荷兰、芬兰、德国、意大利和葡萄牙将先后标售公债，其中多数为10年期公债。

其他分析师称，导致收益率上涨的最终因素是美联储周一的闭门会议，市场猜测美联储或许会调升针对商业银行的紧急贷款利率。

美联储网站上周四发布，此次常规会议将在今日1630 GMT召开。(完)

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