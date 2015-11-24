欧元债市：德国公债收益率跌破负0.4%，此前土耳其击落俄罗斯战机

路透伦敦11月24日 - 德国公债收益率(殖利率)周二首次跌至负0.4%之下，因土耳其战斗机在叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机后，投资者寻求最高评级的避险资产。

分析师称，俄罗斯与北大西洋公约组织(NATO)成员国土耳其之间的紧张局势升级激发了避险买盘，投资者逃离风险资产，买入短期政府公债。

总体来看，市场变动的幅度不大，反映出投资者的谨慎情绪盖过了严重担忧。但避险买盘是明显的，尽管货币市场利率持稳，但两年期公债收益率下跌。货币市场利率更易受欧洲央行政策措施预期的影响，而不是风险偏好的转变。

欧洲央行可能在下周宣布更多宽松措施的预期已经在最近几日将短期公债和货币市场利率推至纪录新低。这些宽松措施可能包括下调存款利率和扩大公债购买计划规模。

德国两年期公债收益率 最新持平于负0.38%，在有关土耳其击落俄罗斯战机的新闻发表之初，收益率跌至负0.401%的纪录新低。

“这些事件支撑德债，但德债前景很脆弱，因为本周有很多供应流入市场，”Natixis固定收入策略师Cyril Regnat称。

荷兰周二售出14亿欧元的10年期公债，芬兰也售出10亿欧元10年期公债。

10年期德债收益率 下跌3个基点，报0.51%，美国10年期公债收益率 触及三周来的最低2.21%。

周一发布的调查显示，欧元区11月企业活动创下2011年中以来最快增速，而且远超预期。 周二发布的德国IFO企业景气判断指数高于预期。虽然本周欧元区经济数据表现强劲，但未能撼动对欧洲央行下周可能进一步放松货币政策的预期。

“即便欧元区经济表现目前相当不错，欧洲央行还是担心新兴市场疲弱给中期增长和通胀造成的下行风险，因此昨天的数据不太可能阻止欧洲央行采取进一步行动，”RIA资本市场策略Nick Stamenkovic说。

葡萄牙公债表现弱于欧元区其他国家公债，此前有报道称，葡萄牙总统已任命社会党领袖Antonio Costa为总理。

此举结束了为期数周的政治不确定，葡萄牙出现第一个获得议会中极左翼政党支持的社会党政府。

葡萄牙10年期公债收益率 下跌1.5个基点，报2.54%，欧元区其他国家公债下跌2.5-4个基点。(完)

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