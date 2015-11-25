欧元债市：德国短债收益率触及纪录低位，因欧洲央行考虑放宽政策的选项

路透伦敦11月25日 - 德国两年和五年期公债收益率周三触及新低，之前有报道称，欧洲央行官员正在考虑在下周央行会议上实施两级存款利率和扩大购债规模的选项。

市场普遍预期欧洲央行将在12月3日的会议上下调存款利率，且可能扩大资产购买计划规模，以提升通胀和欧元区成长。

两位欧洲央行官员告诉路透，央行决策者正在考虑推出两级存款利率和购买城镇和地区债等选项。

这两位官员不愿透露姓名，他们表示，在预备会议上，甚至还讨论了可能没有任何回报的购买重新打包贷款的选项，不过，从目前的情况来看，此举太过激进，实施的可能性很低。

两年期德债收益率 一度触及负0.415%的低位，五年期德债收益率 盘中跌至负0.187%的低位，日内下跌3-4个基点。

七年期以下德国的收益率均为负，2020年9月以前到期的德债收益率均低于欧洲央行负0.20%的存款利率。

荷兰合作银行的高级固定收益分析师Richard McGuire说，“上述报道中提及欧洲央行可能购买重新打包的贷款，尽管此举太过激进，我们不会当真，但仅凭考虑了此种方案就表明下周央行将有大动作。”

“实施两级存款利率反应欧洲央行正考虑大幅下调存款利率，以及降低其影响的必要性。”

10年期德债收率 下跌3个基点，报0.47%，稍早触及近一个月最低0.464%。

欧元区其他公债收益率大幅走低，葡萄牙公债收益率领跌，之前该国总统任命社会党领袖柯斯塔出任总理，结束了长期的政治僵局，且确保该国10年期公债标售顺利进行。葡萄牙10年期公债收益率跌10个基点，报2.43%。

德国售出20.8亿欧元10年期公债，需求疲弱。(完)

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