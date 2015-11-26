欧元债市：欧元区短期利率降至新低，因ECB或将推出两级存款利率

路透伦敦11月26日 - 欧元区短期利率周四降至纪录低点，因市场将欧洲央行(ECB)有关两级存款利率的讨论解读为即将大幅降息的信号。

12月3日的欧元无担保之加权平均隔夜利率(EONIA) 跌至负0.28%之下，当天欧洲央行将举行会议。这反映出市场预期ECB可能将存款利率从目前的负0.20下调至最迪负0.35%。

不过一些分析师表示，EONIA定价可能也暗示市场预期将实行两级存款利率，分别为负0.20%和负0.50%。 欧洲央行官员对路透表示，在欧洲央行下次会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否根据在欧洲央行的存款数量，对银行业者实行不同级别的存款利率。

这种做法将可减轻负存款利率对银行系统的影响，对德国或法国银行业的影响最大，因为这两国银行在欧洲央行的存款最多。

根据荷兰合作银行的估算，在这篇报导发表前，货币市场反映出的利率下调幅度仅为12.6个基点，但现在则预期下调15.3个基点。

“这种新做法能够清除下调本已为负的利率面临的一些障碍，”瑞士宝盛集团固定收益研究负责人Markus Allenspach称。

欧洲央行放宽政策的预期将欧元区公债收益率推低。德国五年期公债收益率 触及负0.196%的纪录新低，两年期德债收益率 徘徊在负0.418%的上方不远。

七年和七年以下德国公债收益率现在都为负值。2020年9月以前到期的德国公债，收益率目前都处在欧洲央行存款利率负0.20%下方。根据现在的万亿欧元量化宽松政策规定，它们被排除在购买范围之外。

10年期德国公债收益率 持平于0.47%。考虑到将出台新的货币刺激措施，花旗预计收益率将在0.20%附近找到“平衡点”。(完)

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