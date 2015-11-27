欧元债市：德国五年期公债收益率跌穿欧央行负0.2%存款利率

路透伦敦11月27日 - 德国五年期公债收益率周五触及纪录低位，跌穿欧洲央行负0.2%存款利率，进一步表明市场调整头寸准备迎接欧洲央行下周采取激进举措。

欧洲央行将采取激进举措的预期增强，也将两年期德债收益率和意大利五年期公债标售得标利率推至纪录低位。

本周稍早路透报导称，数位官员透露，在欧洲央行下周四的会议召开前，欧元区各国央行官员正在考虑是否实施两级存款利率。 该报道进一步增强了欧央行将采取大胆的货币宽松措施以提振通胀的预期。

在此背景下，欧元区公债收益率全线大幅下跌。

五年期德债收益率 下跌1.6个基点，至负0.204%，随后小幅反弹，收盘报负0.19%。

对利率敏感的两年期德国公债收益率 下降1个基点，短暂触及纪录低点负0.42%，暗示市场已消化欧洲央行将大幅调降存款利率的预期。

“市场预计欧洲央行下周将采取迅速果断的行动，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。

“如果把两年期德债收益率当作储蓄利率的基准，市场预计储蓄利率将下调20个基点，至负0.40%，我们认为这是可能的，”他称。

德国商业银行分析师称，欧洲央行可能“做的更多，而不是更少”，两年期德债收益率可能跌至负0.5%。

意大利通过发行三种不同年期的公债筹集了51.9亿欧元的资金，在37.5-52.5亿欧元计划发行区间的高端。五年期公债平均得标收益率为0.37%，低于上个月标售时触及的纪录低位0.53%。

德意志银行称，市场已经消化了存款利率下调14-20个基点、量化宽松计划延长六个月以及每月可能增加购债100-150亿欧元。

这些预期扶助收紧欧元区二线国家公债和指标德债的收益率差。

10年期意大利和德国公债收益率差 收窄至约93个基点，为3月以来最窄。

10年期法国 和德国公债收益率 均跌至约一个月来的最低水平，10年期德国公债收益率报0.46%。(完)

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