欧元债市：欧元区公债收益率上扬，市场对欧洲央行行动力度的预期高涨

* 市场预计欧洲央行将下调存款利率并延长购债计划，甚至增加购债规模

* 德拉吉考虑采取非常规举措来提振通胀

* 欧元区公债收益率攀升，欧元触及七年半低位

路透伦敦11月30日 - 欧元区公债收益率周一上扬，市场认为欧洲央行大规模放宽政策已是大概率事件。欧元触及七个半月低位1.0563美元，自央行10月22日会议以来已累积下跌7%，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将与欧洲央行背道而驰，不久将进行近10年来首次升息。

尽管欧洲央行总裁德拉吉经常采取让金融市场意外的举措，但目前市场对央行祭出新政刺激欧元区经济的预期已经很高，德拉吉本周很难再有惊人的举动。

市场普遍消化了央行本周四会议将下调存款利率，并扩大量化宽松(QE)计划的规模、覆盖范围和时长的预期。

货币市场现预计，欧洲央行将下调存款利率至少10个基点，而接受路透调查的经济学家预计，央行的购债规模将从目前的每月600亿欧元增至750亿欧元。

另外，市场传言，央行将把量化宽松(QE)计划截止日从目前的2016年9月延长，并将把购债范围从主权债扩大至市政债券，甚至可能购买不良贷款。

受此影响，上周欧元区短债收益率跌至纪录低位，德国五年期公债收益率甚至跌至负0.20%的欧洲央行存款利率之下。目前，投资者怀疑上述预期是否有些过于激进。

“我不确定欧洲央行能否再度让市场意外，”Natixis的固定收益策略师Cyril Regnat说。他预计每月购债规模将增加200亿欧元，QE计划将延长六个月，存款利率将被下调10个基点。

欧元区公债收益率周一上扬2-3个基点。

德国10年期公债收益率 上扬3个基点，报0.48%，脱离上周五触及的一个月低位0.44%。 两年期德债收益率持稳在负0.41%。五年期德债收益率小涨，报负0.17%。(完)

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