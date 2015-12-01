欧元债市：远期损益平衡通胀率升至7月以来最高，因通胀上升预期增强

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
* 五年、五年远期损益平衡通胀率升穿1.8%
* 预计欧洲央行周四的政策会议将采取更多刺激措施
* 美国/欧元区两年期公债收益率差扩至2006年最大
路透伦敦12月1日 - 一项备受关注的衡量市场长期通胀预期的指标周二升至7月以来最高水平，因投资者预计欧央行本周将祭出一套全面的宽松举措。
五年、五年远期损益平衡通胀率 升穿1.8%，较9月低位高25个基点。
当市场预计欧洲央行最终将达到接近但低于2%的通胀目标时，远期损益平衡通胀率在高于现在水平约20-30个基点交易。
市场已消化了对欧央行将下调存款利率，同时扩大购债计划的规模并延长购债期限的预期，损益平衡通胀率的走势可能暗示，市场对这些全面宽松举措能产生效果的信心增强。
“这某种程度反映出预计欧洲央行会采取行动并可能取得效果，但现在只能说‘希望’这些措施最终会带来通胀上升，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。
周一的数据显示，德国11月消费者物价调和指数(HICP)较去年同期上涨0.3%，与预期一致。
对利率反应敏感的两年期德债收益率 跌至负0.43%的历史新低。
根据Tradeweb数据，欧央行购债清单中有近万亿欧元主权债券因收益率低于央行存款利率而不符合购买标准。
这令市场对欧洲央行将在周四会议上进一步下调存款利率的预期加强，货币市场消化了存款利率至少下调10个基点至负0.3%。
分析师称，市场消化了很高的预期，欧洲央行主席德拉吉很难让市场意外。
10年期欧元区公债收益率尾盘上涨，逆转早盘的跌势，此前发布的工业报告显示，美国11月制造业活动萎缩，跌至2009年6月以来最低水平，数据推低了美国公债收益率。
德国10年期公债收益率 下跌1个基点，至0.47%，11月波动区间接近30个基点。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。