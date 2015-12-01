欧元债市：远期损益平衡通胀率升至7月以来最高，因通胀上升预期增强

* 五年、五年远期损益平衡通胀率升穿1.8%

* 预计欧洲央行周四的政策会议将采取更多刺激措施

* 美国/欧元区两年期公债收益率差扩至2006年最大

路透伦敦12月1日 - 一项备受关注的衡量市场长期通胀预期的指标周二升至7月以来最高水平，因投资者预计欧央行本周将祭出一套全面的宽松举措。

五年、五年远期损益平衡通胀率 升穿1.8%，较9月低位高25个基点。

当市场预计欧洲央行最终将达到接近但低于2%的通胀目标时，远期损益平衡通胀率在高于现在水平约20-30个基点交易。

市场已消化了对欧央行将下调存款利率，同时扩大购债计划的规模并延长购债期限的预期，损益平衡通胀率的走势可能暗示，市场对这些全面宽松举措能产生效果的信心增强。

“这某种程度反映出预计欧洲央行会采取行动并可能取得效果，但现在只能说‘希望’这些措施最终会带来通胀上升，”DZ Bank策略师Christian Lenk称。

周一的数据显示，德国11月消费者物价调和指数(HICP)较去年同期上涨0.3%，与预期一致。

对利率反应敏感的两年期德债收益率 跌至负0.43%的历史新低。

根据Tradeweb数据，欧央行购债清单中有近万亿欧元主权债券因收益率低于央行存款利率而不符合购买标准。

这令市场对欧洲央行将在周四会议上进一步下调存款利率的预期加强，货币市场消化了存款利率至少下调10个基点至负0.3%。

分析师称，市场消化了很高的预期，欧洲央行主席德拉吉很难让市场意外。

10年期欧元区公债收益率尾盘上涨，逆转早盘的跌势，此前发布的工业报告显示，美国11月制造业活动萎缩，跌至2009年6月以来最低水平，数据推低了美国公债收益率。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点，至0.47%，11月波动区间接近30个基点。（完）

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