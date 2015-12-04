欧元债市：美/德公债收益率差缩窄，投资人思索欧美政策分化趋势

* 10年期美/德公债收益率差缩窄至10月底以来最窄

* 油价和通胀预期下降，因OPEC维持接近纪录产量不变

* 美债收益率下跌，尽管就业数据强劲

路透伦敦12月4日 - 10年期美国公债与德国公债的收益率差周五缩窄至逾一个月来最低，投资人押注欧洲央行与美联储货币政策走向背离程度没有预期的严重。

欧元区公债收益率(殖利率)最近几周大跌，因盛传欧洲央行将扩大宽松刺激，而美国公债收益率则在美联储本月料将升息之前走升。

欧洲央行周四延长资产购买计划六个月，并调降存款利率10个基点，降至负0.30%。但这些措施力道远不及许多投资人的期望。

因此，欧元区货币市场走势显示，市场预期在不远的将来，欧元区存款利率不会进一步下调。

“需要考虑的是，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)的预期没有什么变化,”Rabobank固定收益策略师Matthew Cairns称。

“市场昨天对欧洲央行利率政策的预期与今天有很大的不同，这是变化所在，也对货币市场造成了影响，导致美国和欧洲公债收益率差缩窄，”他称。

德国10年期公债收益率 攀升6个基点，两个半月来首次升穿0.7%，欧洲央行召开会议前收益率为约0.5%。

美国公债收益率 下跌，尽管就业数据强劲，夯实了美国今年底前升息的预期。

但油价的持续下跌带来较大的通缩压力，OPEC维持接近纪录产量不变的消息给美国未来利率路径蒙上了阴影。

美国和德国10年期公债收益率差约为160个基点，为10月底以来最窄。

“昨日的降息幅度令人失望，但有关美联储和欧洲央行政策走向将持续背离的预期已被打消，我说的持续背离是指欧洲央行明年再度降息，而美联储明年升息，”荷兰国际集团(ING)的资深利率策略师Martin Van Vliet说。

衡量市场长期通胀预期的指标－五年、五年远期损益平衡通胀率周五跌穿1.7%，为10月中以来首次跌穿该水平，五年、五年远期损益平衡通胀率自10月中到周四欧央行会议前一直处于1.8%之上。(完)

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