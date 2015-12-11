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债券 | 2015年 12月 12日 星期六 01:32 BJT

欧元债市：德债收益率录得7月以来最大单周跌幅，因油价重挫

路透伦敦12月11日 - 德债收益率走低，本周录得7月以来最大单周跌幅，因在上周欧洲央行放宽政策的力度让市场大失所望后，油价续跌扶助大幅拉低借贷成本。

10年期德债收益率 本周下跌15个基点，报0.54%，仍高于12月3日欧洲央行政策会议前的0.48%，但远低于12月4日央行会议后触及的两个半月高位0.74%。

油价跌至七年低位是收益率走势逆转的主要动因，因其巩固了低通胀可能导致欧洲央行来年进一步放宽货币政策的预期。

货币市场认为，欧洲央行明年再下调存款利率10个基点的机率约为50%，上周央行将存款利率从负0.2%下调至负0.3%。

“欧洲央行会议后，市场的反应略微过火，另外，油价显然对通胀预期毫无帮助，”荷兰合作银行的策略师Lyn Graham-Taylor说。

10年期德债收益率周五下跌2个基点，本周表现为截至7月17日当周以来最佳。

周五所有其他欧元区公债收益率持稳至小跌。(完)

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