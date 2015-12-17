欧元债市：欧元区公债收益率下滑，此前美联储近10年来首次升息

* 市场预计明年美联储升息的次数比联储预期的少

* 美元强势料令欧洲央行压力减轻

路透伦敦12月17日 - 欧元区公债收益率周四下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)在近十年来首次加息后承诺将逐步并取决于经济数据表现的收紧货币政策，令投资人感到鼓舞。

货币市场和短期公债收益率没有马上作出反应，显示投资人预计美联储的行动不会改变欧洲央行政策前景，欧洲央行应乐见欧元走软。

美联储明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。美国通胀率一直低于目标。

美联储决策者对2016年利率目标预估中值为1.375%，暗示明年将有四次，每次25个基点的加息行动。

市场消化明年仅升息两次，反映对经济的忧虑更重，且对是否会有明显通胀有疑问。这有助于解释为什么将未来行动同数据挂钩会令投资人对不一定会收紧政策更放心。

10年期德国公债收益率 下滑6个基点至0.61%，美国10年期公债收益率 跌3个基点，报2.26%。

其它欧元区公债收益率多数跌3-6个基点。

希腊10年期公债收益率 跌21个基点，报8.20%。

欧元区货币市场利率走势暗示投资人预计明年欧洲央行将再度下调存款利率10个基点的机率为40-50%，同美联储会议前一致。（完）

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