欧元债市：欧元区公债收益率下滑，此前美联储近10年来首次升息

路透基点：四维图新首涉境外贷款市场，筹办1亿美元并购贷款--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。
* 市场预计明年美联储升息的次数比联储预期的少
* 美元强势料令欧洲央行压力减轻
路透伦敦12月17日 - 欧元区公债收益率周四下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)在近十年来首次加息后承诺将逐步并取决于经济数据表现的收紧货币政策，令投资人感到鼓舞。
货币市场和短期公债收益率没有马上作出反应，显示投资人预计美联储的行动不会改变欧洲央行政策前景，欧洲央行应乐见欧元走软。
美联储明确表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。美国通胀率一直低于目标。
美联储决策者对2016年利率目标预估中值为1.375%，暗示明年将有四次，每次25个基点的加息行动。
市场消化明年仅升息两次，反映对经济的忧虑更重，且对是否会有明显通胀有疑问。这有助于解释为什么将未来行动同数据挂钩会令投资人对不一定会收紧政策更放心。
10年期德国公债收益率 下滑6个基点至0.61%，美国10年期公债收益率 跌3个基点，报2.26%。
其它欧元区公债收益率多数跌3-6个基点。
希腊10年期公债收益率 跌21个基点，报8.20%。
欧元区货币市场利率走势暗示投资人预计明年欧洲央行将再度下调存款利率10个基点的机率为40-50%，同美联储会议前一致。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup) 周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透上海1月20日 - 中国进出口银行周五公告，将于下周一(23日)招标发行至多80亿元两期固息债，期限 一年和三年。 上述一年期债为该行2017年第一期新发债券，三年期为该行2016年第15期 的增发债，票 面利率为3.15%。 具体发行条款如下： 2017年第一期新发债、2016年第15期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3年：各40亿元 期限/计息方式 1/3年固息 招标时间 1月23日14:00-15:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 1月24日 起息日 1年：2017年1月24日；3年：2016年12月5日 发行期 1/23-1/24 上市日