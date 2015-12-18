欧元债市：西班牙公债跑输，该国将举行40年来结果最不确定的大选

* 西班牙将在周日举行选举，可能组建联合政府或少数派政府

* 两年期西班牙/德国公债收益率差触及五个月最阔

* 德国两年期公债收益率触及12月3日欧洲央行会议以来最低

路透伦敦12月18日 - 短期西班牙与德国公债收益率(殖利率)差周五守在五个月来最宽水准附近。西班牙周日即将举行大选，结果是40年来最不确定的一次。

周日的议会选举预计将导致该国持续了数十年的、稳定的两党政治格局发生改变，进入联合政府新纪元。

西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所在的保守派人民党预计会赢得这次大选，但距离绝对多数席位可能还有很大的差距，无法为他组建一个稳定的政府提供保证。

大选前，投资者对建仓没有强烈的意愿，”KBC的利率策略师Mathias van der Jeugt表示。

两年期西班牙 和可比德国公债 的利差目前为46个基点，接近五个月来最阔水平。

西班牙10年期公债收益率 下滑4个基点至1.70%，与其他欧元区公债收益率相当。

一些分析师认为，欧元区任何新上台的政府，无论政治立场如何，都将需要符合欧盟的一系列要求，今年的希腊就是个明例，鉴于此，西班牙带来的选举风险已有所降低。

此外，欧洲央行的每月600亿欧元购债计划也会起到有力的缓冲。

葡萄牙10年期公债收益率 从11月初触及的四个月高位回落40个基点，因大选后政局不稳。

德国两年期公债收益率 跌至-0.357%，为12月3日欧洲央行会议以来最低。(完)

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