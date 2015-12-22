欧元债市：欧债收益率攀升，圣诞假期期间欧洲央行购债计划暂停

* 欧洲央行购债计划暂停至1月4日

* 市场波动，因西班牙大选后的政治不确定

* 美国第三季GDP终值高于预期

路透伦敦12月22日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二攀升，欧洲央行的资产购买计划在圣诞节假期暂停。

整体规模为1.5万亿欧元的欧洲央行购债计划将暂停至1月4日，这使得投资人失去一大支撑，而此时正逢年底市场流动性枯竭，且西班牙选举未产生独立组阁政党，已引发价格波动。

德国10年期公债收益率 上升4个基点，至0.60%，欧元区其它国家可比公债收益率大多上升1-5个基点。西班牙10年债收益率 自周日大选以来已上扬约10个基点，因选举结果预示着将进行为期数周的筹组政府的艰难磋商。

“年底前市场流动性非常低，购债计划暂停，收益率失去了下行压力，”苏格兰皇家银行欧洲利率策略师Marco Brancolini称。

美国发布的强于预期的第三季国内生产总值(GDP)终值也助推收益率走高。

随着市场进入圣诞假期，欧洲央行的购买量一直在减少。周一的数据显示，该行上周购买了111.8亿欧元的公共资产，之前两周分别为136亿和164.6亿欧元。

虽然购债行动也曾在夏季假期时放缓，但圣诞节这次是自3月启动购债计划以来首次完全停止。

而且购债计划暂停来得也不是时候。政治动荡将在2016年对欧元区处于萌芽状态的经济复苏构成风险。

西班牙最近几周料将处于政治动荡期。该国首相拉霍伊(Mariano Rajoy)所属的中右翼人民党(PP)未能在选举中取得绝对多数，但左翼政党也不太可能筹集足够的席位来组建联合政府。 (完)

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