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债券 | 2015年 12月 28日 星期一 23:29 BJT

欧元债市：德债收益率下滑，油价重拾跌势抑制通胀预期

路透伦敦12月28日 - 德国公债收益率(殖利率)周一下跌，因油价重拾跌势，令通胀预期受抑，同时也使得欧洲央行进一步放宽货币政策的前景依然存在。

油价一直是推动欧债市场的主要因素之一，当前衡量市场通胀预期的长期指标，比如“五年、五年远期”损益平衡通胀率仍远低于欧洲央行略低于2%的目标。

欧洲央行本月将已经为负值的存款利率进一步下调，并将每月规模为600亿欧元的资产购买计划有效期延长六个月至2017年3月。

德国10年期公债收益率 下跌约2个基点至0.61%，今年迄今累计上涨约6个基点，在4月逼近零水准。

德债期货 涨31个跳动点，至158.15。

“油价或许是德债上涨的部分原因，但目前大概只有一些小规模交投，我们不应对此作出过多解读，”荷兰合作银行分析师Bas van Geffen称，“多数市场人士已结账...小规模(交易)会使市场大幅波动。”

油价跌至接近每桶37美元的价位，距离11年低位不远。

伦敦市场因银行假日闭市。

包括西班牙公债在内的多数欧元区公债收益率下跌1-4个基点。

受欧洲央行的支撑，西班牙金融市场维持强劲，尽管12月大选中没有任何政党取得绝对多数席位，意味着未来数周甚至数月各党派将就组建政府进行艰难的谈判。

周四的调查显示，不到三分之一的西班牙人希望重新举行大选，三分之二的人希望由各党达成协议。

西班牙10年期公债收益率 跌3个基点，报1.81%。

货币市场目前仍预计欧洲央行明年进一步下调存款利率的几率为40%-50%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)

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