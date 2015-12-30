欧元债市：10年期德债收益率2015年始终未能跌穿零线，避险地位受质疑

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透伦敦12月30日 - 德国公债行将结束自2011年以来最为动荡的一年，收益率(殖利率)高于2014年末水平，10年期德债未能跌破零点，引发对其避险地位的质疑，也表明了超宽松货币政策的局限性。
周三是2015年最后一个正常交易日，10年期德债收益率 收在0.63%，全年上涨9个基点。该收益率在2014年下跌近150个基点。
德债收益率4月中旬触及0.05%的纪录低位，之后急剧上升，到6月初已涨至1%以上，引发对市场交投稀疏的担忧，因监管的收紧打压了银行做市能力。 德国公债收益率曲线图表：tmsnrt.rs/1Ml1jhx
在那段时间内，作为全球最安全资产之一的德债成为风险最高的资产之一。德国公债已不再是完全安全的投资。
未来一年市场交投料保持清淡，而且清淡程度会因欧洲央行每月600亿欧元的资产购买计划而加剧。该计划至少将持续到2017年3月。
希腊公债也经历了一年的过山车行情，10年期希腊公债收益率 最低曾在上月触及略低于7%的低点，最高曾在7月触及近20%的高点。
其他多数欧元区公债收益率也在4-5月期间触及纪录低点。西班牙和意大利10年期公债收益率目前远远低于2%。
随着意大利和西班牙在超低借贷成本的帮助下削减债务，明年欧元区公债标售规模将降至9,000亿欧元以下，为2011年以来首次跌破该水平。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 母红)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。