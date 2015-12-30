欧元债市：10年期德债收益率2015年始终未能跌穿零线，避险地位受质疑

路透伦敦12月30日 - 德国公债行将结束自2011年以来最为动荡的一年，收益率(殖利率)高于2014年末水平，10年期德债未能跌破零点，引发对其避险地位的质疑，也表明了超宽松货币政策的局限性。

周三是2015年最后一个正常交易日，10年期德债收益率 收在0.63%，全年上涨9个基点。该收益率在2014年下跌近150个基点。

德债收益率4月中旬触及0.05%的纪录低位，之后急剧上升，到6月初已涨至1%以上，引发对市场交投稀疏的担忧，因监管的收紧打压了银行做市能力。 德国公债收益率曲线图表：tmsnrt.rs/1Ml1jhx

在那段时间内，作为全球最安全资产之一的德债成为风险最高的资产之一。德国公债已不再是完全安全的投资。

未来一年市场交投料保持清淡，而且清淡程度会因欧洲央行每月600亿欧元的资产购买计划而加剧。该计划至少将持续到2017年3月。

希腊公债也经历了一年的过山车行情，10年期希腊公债收益率 最低曾在上月触及略低于7%的低点，最高曾在7月触及近20%的高点。

其他多数欧元区公债收益率也在4-5月期间触及纪录低点。西班牙和意大利10年期公债收益率目前远远低于2%。

随着意大利和西班牙在超低借贷成本的帮助下削减债务，明年欧元区公债标售规模将降至9,000亿欧元以下，为2011年以来首次跌破该水平。(完)

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