更正-欧元债市：德债收益率企稳，因中国干预市场盖过通胀数据低于预期的影响

(更正：第六段应为“中国股市 周二收跌0.3%。”，而非“中国股市 周三收跌0.3%。”补全第七段意大利公债代码。)

* 中国采取措施干预汇市和股市

* 但分析师质疑该做法是否能解决中国问题

* 欧元区通胀率低于预期

* 加泰罗尼亚公债收益率触及三周低位，因地方分裂联盟出现裂痕

路透伦敦1月5日 - 德国公债收益率周二企稳，此前中国采取措施遏制人民币和股市进一步下滑，抵消了欧元区通胀数据低于预期的大部分影响。

德债收益率下跌1个基点至0.56%；在周一下跌9个基点后稳定下来，投资者当时因地缘政治紧张局势及中国经济疑虑而转投公债避险。

中国政府向国内市场注入流动性，将人民币中间价设定在高于许多人预期的水平；还表示，正在研究规范大股东出售股票的规则；还有报道称，国有基金直接入市干预，试图阻止股市暴跌。

分析师称，这些做法似乎只能产生临时作用，周一中国股市急挫7%。

“从边际角度看，中国的做法肯定是积极的...但整体风险是此举被解读为疲弱的信号，反映出当局这些稳定市场的努力并未产生真正的效果，”德国商业银行策略师Michael Leister称。

中国股市 周二收跌0.3%。欧元区股市收涨0.42%。

评级较低的西班牙 和意大利公债 表现好于德国指标公债，收益率下跌3-5个基点，分别至1.70%和1.51%。

在西班牙最富裕地区之一的加泰罗尼亚, 公债收益率跌至三周低位，因当地的一个分裂主义联盟出现裂痕，可能导致进行新的选举，延误独立计划。

欧盟统计局公布，12月欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，低于路透调查的上升0.3%的市场预估，也远低于欧洲央行接近2%第二大通胀目标。扣除波动性项目、未加工食品及能源的“核心”消费者物价指数同比上升0.8%，低于市场预估的上升0.9%，增速也较前月的0.9%放缓。

“很显然，在这样的数据面前收益率很难上涨，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师Orlando Green称。(完)