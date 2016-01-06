欧元债市：德国10年期公债收益率降至12月初ECB放松货币政策以来最低

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透伦敦1月6日 - 德国10年期公债收益率周三跌至欧洲央行去年12月放松货币政策以来的最低水平。
在公布了低于预期的欧元区消费者物价之后，长期通胀预期触及三个月最低，这是推低10年期德债收益率的主要因素。
尽管欧洲央行于12月3日进一步下调已在负区域的利率，并延长购债计划实施期限，但欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率较上个月高位下跌近20个基点。
欧元区五年/五年远期损益平衡通胀率 约为1.63%，远低于欧洲央行约2%的通胀目标。
欧盟统计局周二公布，12月欧元区消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.2%，低于路透调查的上升0.3%的市场预估。扣除波动性项目、未加工食品及能源的“核心”消费者物价指数同比上升0.8%，低于市场预估的上升0.9%，增速也较前月的0.9%放缓。
对中国经济放缓和油价跌跌不休的担忧，打压近几个月的通胀预期。
涌入的买兴压低了欧元区公债收益率。指标10年期德债 收益率曾一度跌至12月3日以来最低0.49%，尾盘略有回升，全日下跌4个基点，报0.51%。
德国商业银行利率策略师Michael Leister说道：“通胀预期下滑，加之新兴市场疑虑挥之不去，支撑了欧洲政府公债市场。”
一些分析师称，朝鲜周三宣布成功进行了核试验，这打击了风险意愿，支撑了债市。
欧洲央行执委普雷特在周三刊出的杂志专访中表示，欧洲央行将维持旨在推升通胀的宽松政策，至少持续到2017年3月，必要的话将维持更久。
其他欧元区公债收益率下滑3-6个基点不等。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘静；审校 李军)
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
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