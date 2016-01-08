欧元债市：避险公债持坚，尽管全球市场恢复平静

* 10年期德债收益率本周下跌约12个基点

* 全球市场企稳，但投资者仍保持谨慎

* 两年期德债持于近一个月低位

路透伦敦1月8日 - 短期德国公债收益率(殖利率)周五持于近一个月低位，显示经过全球市场剧烈震荡的一周后，避险公债的买需仍然强劲。

中国暂停股市熔断机制，且人民币中间价九天以来首次上调后，油价由12年低点回升，中国股市反弹，恢复部份稳定度。

数据显示，美国12月非农就业岗位激增，相信会给美国联邦储备理事会(FED/美联储)继续升息提供信心。但该数据没有动摇对作为全球避险资产的德债的买需。

两年期德国公债收益率 仍接近周四触及的一个月低点负0.40%，表明投资者还没有准备好急于离开债市。

一份美银美林的全球研究报告称，对安全资产的明显买盘可以从资金流动中反映出来，截至1月6日当周，公债和美国公债基金获得13周以来最大资金流入。

“隔夜中国市场回稳，但中国经济到底会软着陆还是硬着陆的问题仍然存在，”荷兰合作银行高级固定收益分析师Richard McGuire说。

10年期德国公债收益率 报0.51%，较去年结束时下降约12个基点。欧元区公债收益率周五普遍走低1-5个基点。

评级机构标普今日确认了德国"AAA/A-1+"的评等。(完)

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