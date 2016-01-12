欧元债市：西班牙公债收益率走高，投资人等待迎接连串债券发行

路透伦敦1月12日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周二触及2016年的年内高位，投资人先前已消化了全国大选无政党赢得过半席次及加泰隆尼亚独立运动再起的相关风险，目前又为本周西班牙大量发债预作准备。

西班牙周四预定发行2018、2020及2023年到期公债，金额40-50亿欧元，另外亦委任多家银行未来几天视市场情况，进行金额90亿欧元的2026年到期公债的银团发债。

自12月20日西班牙大选以来，西班牙公债收益率已上升约15个基点。 西班牙10年期公债 收益率涨4.5个基点至1.85%，创12月28日来最高。

“通常在年初的时候大部分银团和政府发债的情况都不错，我预计西班牙也是如此，”KBC利率策略师Mathias van der Jeugt称。

“1月份大家手里都握满现金需要进行投资，这也是财政部希望发债的原因。”KBC利率分析师Mathias van der Jeugt说。

德国10年期公债 收益率持稳于0.53%，回吐了稍早的涨幅。(完)

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